Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Cimbom, bu sonuçla 31 puanda kaldı ve liderliği averaj farkıyla Fenerbahçe'de kaptırdı.
Galatasaray milli ara sonrası ligin 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Aslan taraftarı önünde rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Hatayspor mağlubiyetiyle 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u devirerek yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.
25 Kasım Cumartesi günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, radikal bir karar aldı.
Buruk, hücum hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Buruk, çok önemli bir değişiklik yapacak.
ZIYECH KULÜBEYE
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların teknik patronu, Hakim Ziyech'i yedek kulübesine çekerken, bu sezon kulübeye hapsolan Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürecek.
Aslan'da milli ara sonrası Kerem'i sol kanata, Zaha'yı ise sağ bölgeye çekme kararı alan başarılı teknik adam, 10 numara pozisyonu için ise Mertens'e dönüş kararı aldı.
Son haftalarda Kerem'i forvet arkasında kullanan ama skor olarak istediği katkıyı alamayan Buruk'un, Belçikalı oyuncu ile yeni bir etki yaratmak istediği öğrenildi.
Mertens'in gerek pas oyunu gerek de Icardi'nin yaratacağı boşlukları daha iyi değerlendirebileceği planlayan Buruk'un böylece Alanyaspor maçıyla beraber değişim için düğmeye basacağı belirtildi.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı.
Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ziyech'in mukavelesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.