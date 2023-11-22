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Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli ara sonrası Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Akdeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:48
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Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Cimbom, bu sonuçla 31 puanda kaldı ve liderliği averaj farkıyla Fenerbahçe'de kaptırdı.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

25 Kasım Cumartesi günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, radikal bir karar aldı.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Buruk, hücum hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Buruk, çok önemli bir değişiklik yapacak.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

ZIYECH KULÜBEYE

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların teknik patronu, Hakim Ziyech'i yedek kulübesine çekerken, bu sezon kulübeye hapsolan Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürecek.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Aslan'da milli ara sonrası Kerem'i sol kanata, Zaha'yı ise sağ bölgeye çekme kararı alan başarılı teknik adam, 10 numara pozisyonu için ise Mertens'e dönüş kararı aldı.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Son haftalarda Kerem'i forvet arkasında kullanan ama skor olarak istediği katkıyı alamayan Buruk'un, Belçikalı oyuncu ile yeni bir etki yaratmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Mertens'in gerek pas oyunu gerek de Icardi'nin yaratacağı boşlukları daha iyi değerlendirebileceği planlayan Buruk'un böylece Alanyaspor maçıyla beraber değişim için düğmeye basacağı belirtildi.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

Sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ziyech'in mukavelesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'da radikal karar! Hakim Ziyech...

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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