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Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o futbolcu yakaladığı başarıyla pek çok yıldızı geride bıraktı. Oyuncunun tek rakibi ise Arjantinli ünlü isim Lionel Messi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:32
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Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Aslan Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da yeni sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda sezon öncesi takıma pek çok yıldız isim dahil oldu.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Cimbom'da yapılan transferler futbol dünyasında büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Transferi büyük olay olan oyunculardan birisi de Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Yıldız isim sezon başında gerek formsuz durumu gerek sakatlığı nedeniyle yeterli süre bulamamıştı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Bu anlamda eleştirileri üzerine çeken Zaha son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Özellikle yıldız isim Galatasaray'ın, Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla yendiği maçta attığı gol ve oynadığı futbol ile büyük alkış almıştı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Son olarak ise futbolcuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Akşam'ın 'Theanalyst' adlı futbol istatistik sitesinden son 10 sezonda Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en çok dripling yapan oyuncuları derlediği haberde Wilfried Zaha önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Yer alan listede 2.586 driplingle Lionel Messi listenin ilk sırasında kendisine yer buldu.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Arjantinli futbolcuyu 2.081'le Galatasaray'dan Zaha takip etti.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Fildişili futbolcu, 2.000 veya daha fazla hamle girişiminde bulunan diğer iki oyuncudan biri olmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

O YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI!

Wilfried Zaha, Neymar (1.987), Eden Hazard (1.582) ve Raheem Sterling (1.522) gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı.

Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Yapılan detaylı analizde; Messi ve Zaha'nın son birkaç yılda çok fazla sakatlık yaşamasaydı bu verileri daha yukarı çıkaracağı detaylı bir şekilde aktarıldı.

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