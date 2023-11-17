Galatasaray'ın yıldızından büyük başarı! Tek rakibi Lionel Messi

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Aslan Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da yeni sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda sezon öncesi takıma pek çok yıldız isim dahil oldu.
Cimbom'da yapılan transferler futbol dünyasında büyük ses getirdi.
Transferi büyük olay olan oyunculardan birisi de Wilfried Zaha oldu.
Yıldız isim sezon başında gerek formsuz durumu gerek sakatlığı nedeniyle yeterli süre bulamamıştı.
Bu anlamda eleştirileri üzerine çeken Zaha son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı.
Özellikle yıldız isim Galatasaray'ın, Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla yendiği maçta attığı gol ve oynadığı futbol ile büyük alkış almıştı.
Son olarak ise futbolcuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.
Akşam'ın 'Theanalyst' adlı futbol istatistik sitesinden son 10 sezonda Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en çok dripling yapan oyuncuları derlediği haberde Wilfried Zaha önemli bir başarıya imza attı.
Yer alan listede 2.586 driplingle Lionel Messi listenin ilk sırasında kendisine yer buldu.
Arjantinli futbolcuyu 2.081'le Galatasaray'dan Zaha takip etti.
Fildişili futbolcu, 2.000 veya daha fazla hamle girişiminde bulunan diğer iki oyuncudan biri olmayı başardı.
O YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI!
Wilfried Zaha, Neymar (1.987), Eden Hazard (1.582) ve Raheem Sterling (1.522) gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı.
Yapılan detaylı analizde; Messi ve Zaha'nın son birkaç yılda çok fazla sakatlık yaşamasaydı bu verileri daha yukarı çıkaracağı detaylı bir şekilde aktarıldı.