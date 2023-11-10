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UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!

UEFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın 31. yaşını kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:28
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UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!

UEFA, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ile ilgili paylaşım geldi.

Zaha'nın Manchester United'a attığı golün yer aldığı paylaşımda Zaha'nın 31. yaşı kutlandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Fildişi Sahilli futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maç çıkan Zaha, 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

UEFA'nın paylaşımı şu şekilde:

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