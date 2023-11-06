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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste 10. galibiyetini aldı. Zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasıyla liderliğe yükselen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 30 puanda kalarak 2. sıraya geriledi. Bu sezonki 6. galibiyetini alan Trabzonspor ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup etmesiyle liderlik koltuğuna iyice kurulan Galatasaray'da keyifler yerinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Her hafta maç fazlasıyla oturdukları koltuğun artık sahibi olduklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçından sonra lider kalacaklarını söylediğini hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

"FENERBAHÇE'NİN YENİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla henüz karşılaşmadığını ve ilk fırsatta puan kaybedeceğini tahmin ettiğini belirten Buruk "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenileceğini söylemiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

OKAN BURUK'UN PAYI BÜYÜK

Galatasaray'ın 10 hafta sonra zirveye kurulmasında Okan Buruk'un payı çok büyük.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının da olduğu zorlu fikstürde ve her Avrupa maçı dönüşünde deplasmanda oynamasına rağmen 10'da 10 yapmayı başardı, Devler Ligi'nde United'ı deplasmanda yenip, Bayern'e evinde kök söktürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Buruk'un ekibi geçen sezondan bu yana Lucas Torreira'nın forma giymediği 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, Mauro Icardi'nin forma giymediği 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

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