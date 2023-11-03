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Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasıda Kasımpaşa'yı konuk eti. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla üstün ayrılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 23:12
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Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"RÖNTGEN SONRASI NETLEŞECEK"

"Muslera ile ilgili Yener İnce'ye durumu sorduk. Olan olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca 'Dirseğinde hasar yoksa, atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. Bize söylediği bu. Ağrısı oldu. İnşallah önemli bir şey yoktur.

"MEMNUN DEĞİLİM"

İlk yarılarla, ikinci yarılar arasındaki farkı konuştuk. İlk yarıda daha iyiydik. Belki bir tane bireysel pozisyon ve kenar ortada vardı. Onun dışında oyun istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarı... Oyuncularımdan hissediyorum ama memnun değilim. 'Üç gün sonra maç var, tempomuzu yükseltmeyelim. Maçı böyle götürelim' psikolojisi bize iyi gelmiyor. 2-0'da rahatladık ama çok erken 2-1 oldu. Kasımpaşa güç buldu. Oyuna giren oyuncularımdan beklentim bunun daha üstünden. Hepsinden değil ama daha hareketli olmaları yönünde beklentim vardı."

"YAVAŞ YAVAŞ HZIRLIYORUZ"

Kazanmak önemli. Oyuncularımızı da kazanarak gidiyoruz. Zaha'yı kazandık. Ziyech'i kazandık. Çok uzun süre vermedim, yavaş yavaş hazırlıyoruz. Üst üste 10 maç kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz."

"BAYERN MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Bayern Münih maçına, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak, bize önemli şeyler kazandırır. İlk maç kazansak ev 7 puana gelsek, durum çok farklı olabilirdi. Bu maçta da başa baş oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız. O maçta konsantrasyon bu maçtaki gibi olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum, en iyisini yapacaklar. Gruptan çıkmak istiyorsak, deplasmanda alacağımız puanlar çok önemli. Amacımız puan alarak dönmek."

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