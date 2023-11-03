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Bayern'e şok!

Almanya Kupası’nda 3. Lig ekibine elenen Bayern’de Matthijs De Ligt de sakatlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Bayern'e şok!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ile Bayern Münih, ulusal liglerindeki kupalara veda etti. Bayern, Almanya Kupası 2. Turu'nda deplasmanda 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 öne de geçen Münih, son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu ve elendi. Saarbrücken maçında Matthijs de Ligt sakatlandı. De Ligt'in sağ dizinden sakatlandığı ve en az 4-6 hafta oynayamayacağı belirlendi. Borussia Dortmund ve Galatasaray'a karşı üst üste kritik iki maça çıkacak olan Bayern Münih'te sağlıklı tek stoper Kim Min-Jae kaldı.

THOMAS TUCHEL: ACI VERİCİ

Saarbrücken'e karşı oynanan maçın 24. dakikasında darbe olmadan sakatlanan De Ligt hakkında konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Son derece acı verici" ifadelerini kullandı. Upamecano'nun da sakat olması nedeniyle Saarbrücken'e karşı Tuchel, Kimmich'i stopere kaydırdı ve üçlü savunmaya döndü.

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