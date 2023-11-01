CSM Constanta 76-83 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın 4. haftasında deplasmanda Romanya'nın CSM Constanta ekibini 83-76 yendi.
Köstence Spor Salonu'nda oynanan maçın dengeli geçen ilk periyodunu 24-23 önde kapatan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci çeyrekte farkı çift haneye taşıyarak devre arasına 46-35 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda ev sahibi takım farkı 7 sayıya (55-62) indirse de son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 83-76 kazandı.
C Grubu'nda 4'de 4 yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring liderliğini sürdürürken, CSM Constanta 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 5. maçını 22 Kasım'da Fransa'nın Union Feminine Angers takımıyla İstanbul'da yapacak.