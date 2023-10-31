GALATASARAY HABERLERİ: | Yıldız isim kararlı! Mauro Icardi o teklifi geri çevirdi

Galatasaray'da Mauro İcardi'nin fedakarlığı devam ediyor... Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelerine iğneyle çıkmıştı. 1 gol 1 ve 1 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki forvetin Kasımpaşa maçında dinlenmesi bekleniyordu. Teknik Direktör Okan Buruk, İcardi'yle yaptığı görüşmede bu durumu konuştu. 'Dinlenmek ister misin?' sorusuna olumsuz yanıt aldı. Süper yıldız, Kasımpaşa karşısında da iğneyle oynamak istediğini dile getirdi.

FIRSATIM OLACAK

Takım için fedakarca davranan İcardi, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında da sahada olmak istediğini belirtti. Daha sonra lige verilecek milli arada dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti. Buruk, İcardi'nin durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Önemli karakter ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.