TFF'ye ziyaret

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasına giderek Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temasın başında Galatasaray AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un geçtğimiz günlerde yaptığı basın toplantısı yatıyordu. Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından bir VAR görüntüsünü çekerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini söylemişti. Ayrıca "Futbolda 'Temiz Eller Operasyonu' başlasın, telefon kayıtları incelensin ifadelerini kullanmıştı. Üzerine Fenerbahçe de TFF'yi göreve çağıran bir açıklama yayınlamıştı.

TFF'DEN CEVAP

Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan bu çıkışlara önceki gün TFF bir yanıt vermişti. Özetle "Kaos ortamını körükleme riski aşıyan açıklamaları takip ediyoruz. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına herkes iddiaların somut bilgi ve belgelerle birlikte TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyu ile paylaşılabilir. Bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu olarak olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz" açıklaması yapılmıştı.

RAHATSIZLIK OLUŞTURDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu açıklama Galatasaray cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Camia bu mesajın direkt Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u hedef aldığını düşündü. Bunun üzerine başkan Dursun Özbek gündemi konuşmak için TFF'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün şikayetlerini Federasyon Başkanı Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

2 SAAT KALDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 14.27'de kulüp binasına girdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile baş başa görüştükten sonra Kulüpler Birliği Vakfı'nın TFF ile görüşmesinde de yer aldı. Saat 16.30'da Federasyon binasını terk etti. Başkan Özbek açıklama yapmadan binadan ayrıldı.