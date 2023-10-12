GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

"OYNAMAZSAM BAŞKA BİR YER BULMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.