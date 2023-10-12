GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile Danimarkalı stoper Victor Nelsson birlikteliği sona ermek üzere.
Galatasaray ile Danimarkalı stoper Victor Nelsson birlikteliği sona ermek üzere.
Davinson Sanchez'in transferinin ardından alternatif durumuna düşen genç savunmacı, bu durumdan oldukça mutsuz.
İlk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirten başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı.
"ÖFKELİ VE TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM"
Bu durumun son derece tuhaf olduğunu belirten Victor Nelsson, öfkeli ve tükenmiş hissettiğini söyledi.
Neden yedek kaldığını teknik direktör Okan Buruk'la konuştuğunu söyleyen Nelsson, "Sanırım bu onunla benim aramda kalacak" dedi.
SÖZLEŞME UZATMAYACAK
24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.
"OYNAMAZSAM BAŞKA BİR YER BULMAK ZORUNDA KALACAĞIM"
Çarpıcı açıklamalarına devam eden Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
SEVILLA İTİRAFI!
Sevilla'ya transferinin direkten döndüğünü belirten Nelsson, Galatasaray'ın İspanyol ekibinin teklifini düşük bulduğunu vurguladı.
YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan Victor Nelsson'a 2 talip çıktı.
ARSENAL VE TOTTENHAM PEŞİNDE!
İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham'ın Danimarkalı futbolcunun peşinde düştüğü ifade edildi.
2 dev takımın ocak ayında transfer için somut adımları atacağı kaydedildi.
Victor Nelsson'un Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 913 dakika süre aldı.
Nelsson'un güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.