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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında da yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, bu durumdan şikayetçi. Yaptığı açıklamalarda hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Nelsson, sarı-kırmızılıların sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini ifade etti. Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 16:13
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile Danimarkalı stoper Victor Nelsson birlikteliği sona ermek üzere.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Davinson Sanchez'in transferinin ardından alternatif durumuna düşen genç savunmacı, bu durumdan oldukça mutsuz.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

İlk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirten başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

"ÖFKELİ VE TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM"
Bu durumun son derece tuhaf olduğunu belirten Victor Nelsson, öfkeli ve tükenmiş hissettiğini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Neden yedek kaldığını teknik direktör Okan Buruk'la konuştuğunu söyleyen Nelsson, "Sanırım bu onunla benim aramda kalacak" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

SÖZLEŞME UZATMAYACAK
24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

"OYNAMAZSAM BAŞKA BİR YER BULMAK ZORUNDA KALACAĞIM"
Çarpıcı açıklamalarına devam eden Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

SEVILLA İTİRAFI!
Sevilla'ya transferinin direkten döndüğünü belirten Nelsson, Galatasaray'ın İspanyol ekibinin teklifini düşük bulduğunu vurguladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan Victor Nelsson'a 2 talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

ARSENAL VE TOTTENHAM PEŞİNDE!
İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham'ın Danimarkalı futbolcunun peşinde düştüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

2 dev takımın ocak ayında transfer için somut adımları atacağı kaydedildi.

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