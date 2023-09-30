Haberler Galatasaray GALATASARAY ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı izle

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı izle

Galatasaray - Ankaragücü maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dorukta. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'nü ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı izle

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI SON 5 LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

TEK EKSİK KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hadise'den müstehcen sahneleriyle konuşulan şarkısıyla ilgili dikkat çeken itiraf: İlk bakışta aşık olduğum o adamı hatırlatıyor...
Ermenilerden ABD'de provokasyon! Türkiye büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdılar! Türkiye'den sert tepki
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!
Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu!
Stratejisini belirledi! Kasım ayında...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - Ders seçme ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kafilesi belli oldu! 15:16
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 15:04
Monaco - Marsilya maçı ne zaman? Monaco - Marsilya maçı ne zaman? 14:55
Trabzonspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 14:42
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası başladı! Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası başladı! 14:42
Clermont - PSG maçı ne zaman? Clermont - PSG maçı ne zaman? 14:38
Daha Eski
Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:23
Girona - Real Madrid maçı ne zaman? Girona - Real Madrid maçı ne zaman? 14:20
Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman? 14:16
Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? Getafe - Villarreal maçı saat kaçta? 14:13
Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik 13:12
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı belli oldu! 12:40