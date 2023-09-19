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Jacob Neestrup: Galatasaray'a büyük bir saygımız var

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Galatasaray maçı bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gruptaki 6 maç da bizim için önemli olacak. İki hafta sonra sorarsanız bu maçın en önemli maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 22:43
Jacob Neestrup: Galatasaray'a büyük bir saygımız var

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve futbolculardan Kamil Grabara ile Rasmus Falk, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Andreas Cornelius'un Galatasaray'a karşı oynayamayacağını söyleyen Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Rakip takıma büyük bir saygımız var. Yarınki maç bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gruptaki 6 maç da bizim için önemli olacak. İki hafta sonra sorarsanız bu maçın en önemli maç olduğunu söyleyebilirim" değerlendiremsinde bulundu.

"SEVILLA MAÇI HALA CANIMI SIKIYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon sergiledikleri performansı değerlendiren Neestrup, "Geçen sezonki 6 maça baktığımızda başarılı bir sezon geçirmedik ama Sevilla maçı hala canımı sıkıyor. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Onlardan çok daha zayıf değildik aslında ama bir şekilde istediğimiz sonucu alamadık. Manchester City ve Borussia Dortmund maçlarında onlar bizden daha iyi oynadı ama Sevilla maçı hala beni üzüyor. Bu sezon bütün maçlarda daha iyi odaklanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMİL GRABARA: BU TARZ ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ

Kamil Grabara yarınki atmosferden etkilenmeyeceklerini söyledi. 24 yaşındaki kaleci, "İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi'nde de daha önceden deneyimlerimiz olduğu için sonuç olarak taraftarlar değil bizler oyunu sergileyeceğiz. O yüzden çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"MUSLERA ÇOK İYİ BİR SEVİYEDE"

Fernando Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu belirten Polonyalı kaleci, "Bu karşılaşmada karşı takımın kalecisinden çok kendime odaklanmak istiyorum. Doğru konuşmak gerekirse Muslera şu an çok iyi bir seviyede. Güzel oynuyor" dedi.

RASMUS FALK: HEYECANLIYIM

Rasmus Falk ise eski takım arkadaşı Nelsson ile rakip olacaklarının hatırlatılmasının ardından, "Henüz Nelsson ile konuşmadım. Çok fazla iletişime geçemedik ama onun zayıf noktalarını, iyi noktalarını biliyorum. O da beni az çok biliyor. O yüzden nasıl bir karşılaşma gerçekleşeceğini tahmin edebiliyorum. Heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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