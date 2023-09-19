Temsilcilerimizin Avrupa maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa kupalarında boy gösterecek temsilcilerimizin maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 20 Eylül Çarşamba günü Kopenhag'ı İstanbul'da ağırlayacağı maçta 37 yaşındaki hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Clubbe Brugge'a konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın maçında da Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov görev yapacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin 21 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumunda saat 19.45'te konuk edeceği Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland ile karşılaşacağı maçta 32 yaşındaki Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.