Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını duyurdu!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını duyurdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak genç futbolcu Yusuf Demir'in, İsviçre ekiplerinden Basel'e kiralandığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:05 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:26
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını duyurdu!

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

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