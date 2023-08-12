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KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR'da ise Hakan Ceylan görev alacak. Galatasaray'da 5 isim maçta süre alamayacak. Zaha ve Icardi'nin maçta kısa da oynaması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 20:32
KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Attamah, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Thiam

55. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 54 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 6 LİG MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 6 lig müsabakasından da galip ayrıldı.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda Buruk, Galatasaray ve Başakşehir'i çalıştırırken, Atan da Alanyaspor ve Kayserispor'un başındaydı. Söz konusu müsabakalarda Çağdaş Atan'ın takımları 2 kez kazanırken, Okan Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı.

TRANSFER DÖNEMİNİ HAREKETLİ GEÇİRİYOR

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna 9 futbolcu transfer etti. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar ayrıca Angelino, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve son olarak Tete'yi renklerine bağladı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

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