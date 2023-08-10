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TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi. İki kulübün Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga için yarışa girdiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın, Tottenham Hotspur'da satış listesine konulan Japhet Tanganga'yı transfer listesine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...

Haberde, İngiliz kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu iki formülle göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...

Tottenham, Tanganga'yı sadece bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yollamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...

Galatasaray'ın dışında oyuncuyla Beşiktaş ve Serie A devi İnter'in de ilgilendiği ifade edildi.

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