TRANSFER HABERİ - Tanganga kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın, Tottenham Hotspur'da satış listesine konulan Japhet Tanganga'yı transfer listesine aldığı belirtildi.
Haberde, İngiliz kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu iki formülle göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Tottenham, Tanganga'yı sadece bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yollamak istiyor.
Galatasaray'ın dışında oyuncuyla Beşiktaş ve Serie A devi İnter'in de ilgilendiği ifade edildi.