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Galatasaray'ın muhtemel rakibinde o golcünün mesleği şaşırttı!

Son dakika spor haberi: Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakiplerinden Klaksvik'te forma giyen Arni Frederiksberg'in mesleği şaşırttı. Frederiksberg dondurulmuş gıda satan bir şirketin CEO'luğunu yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:31
Galatasaray'ın muhtemel rakibinde o golcünün mesleği şaşırttı!

Galatasaray'ın 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşacağı takımı belirleyecek Klaksvik-Molde eşleşmesinin ilk maçında sürpriz bir sonuç alındı. Ev sahibi Faroe Adaları ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Norveç temsilcisi karşısında 48. dakikada Magnus Eikrem'in golüyle geriye düşen Klaksvik, Arni Frederiksberg'in 64. ve 86. attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu maçın rövanşı 15 Ağustos Salı günü Molde'de oynanacak.

KLAKSVIK'İN GOLCÜSÜ ASLINDA BİR CEO

Klaksvik'in Molde karşısında attığı 2 golü de kaydeden 31 yaşındaki Arni Frederiksberg, Kjølbro Heilsølu isimli dondurulmuş gıda satan şirketin CEO'su. Golcü oyuncu hayatını, "Gündüzleri 8-16 arasında işte çalışıyorum, 17-20 arasında da antrenman yapıyorum." diye özetliyor.

Arni Frederiksberg'ün kulüp kariyerinde 89 resmi maçta 35 gol ve 60 asisti bulunuyor. Klaksvik, Molde'yi elemesi durumunda play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olabilir.

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