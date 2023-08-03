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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Dries Mertens'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı futbolcunun eşi Kat Kerkhofs, yıldız ismin geleceğine ilişkin konuştu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 14:26
GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris'e attığı golle sarı-kırmızılılara turu getiren Dries Mertens'in takımdaki geleceği belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, gelecek yıl Türkiye'de olmayacaklarını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Mertens'in eşi açıklamasında, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz. Bu yurt dışında yaşayacağımız son yıl. Belçika'ya dönmek zor olacak..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Uzun yıllar Napoli forması giydikten sonra geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'a transfer olan Mertensi, sarı-kırmızılı takımda toplam 35 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

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