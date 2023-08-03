GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris'e attığı golle sarı-kırmızılılara turu getiren Dries Mertens'in takımdaki geleceği belli oldu.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris'e attığı golle sarı-kırmızılılara turu getiren Dries Mertens'in takımdaki geleceği belli oldu.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, gelecek yıl Türkiye'de olmayacaklarını söyledi.
Mertens'in eşi açıklamasında, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz. Bu yurt dışında yaşayacağımız son yıl. Belçika'ya dönmek zor olacak..." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar Napoli forması giydikten sonra geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'a transfer olan Mertensi, sarı-kırmızılı takımda toplam 35 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...