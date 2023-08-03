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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem Youssouf Fofana!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:55
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem Youssouf Fofana!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem Youssouf Fofana!

beIN Sports'ta yer alan habere göre son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem Youssouf Fofana!

Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıklaştırabilir.

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