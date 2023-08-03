GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem Youssouf Fofana!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.
Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıklaştırabilir.
Geçtiğimiz sezon Monaco'da 36 lig maçına çıkan 1.85 boyundaki Fofana takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.