GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan sarı-kırmızılılar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan Cimbom'un en çok konuşulan transferleriyle Mauro Icardi ve Wilfried Zaha oldu.
Yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, mutlu sona ulaştığı 2022/2023 sezonunda yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Geçtiğimiz sezon birçok dünya yıldızıyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biriyse Nicolo Zaniolo oldu.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazandı. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
TALİPLERİ ARTIYOR
Galatasaray'ın geçtiği sezonun yarısında Roma'dan bonservisi alınarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.
İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgisini çeken Zaniolo için bir talip de Suudi Arabistan çıktığı iddia edildi.
Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi.
AL-HİLAL İSTİYOR
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Al-Hilal'in İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Haberde yer alan iddiaya göre, Al-Hilal'in Nicolo Zaniolo için dev bir teklife hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği yazıldı.
YILLIK 30 MİLYON EURO
Suudi Arabistan temsilcisinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon Euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Al-Hilal'den gelecek olan teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.