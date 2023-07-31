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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosunu birçok dünya yıldızıyla güçlendiren Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri Nicolo Zaniolo olmuştu. Geçtiğimiz şubat ayında Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldızla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Milan ve Juventus ile anılan Zaniolo ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:02
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan sarı-kırmızılılar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan Cimbom'un en çok konuşulan transferleriyle Mauro Icardi ve Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, mutlu sona ulaştığı 2022/2023 sezonunda yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon birçok dünya yıldızıyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biriyse Nicolo Zaniolo oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Aslan, geçtiğimiz şubat ayında Roma forması giyen yıldız futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazandı. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın geçtiği sezonun yarısında Roma'dan bonservisi alınarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgisini çeken Zaniolo için bir talip de Suudi Arabistan çıktığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

AL-HİLAL İSTİYOR

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Al-Hilal'in İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı

Haberde yer alan iddiaya göre, Al-Hilal'in Nicolo Zaniolo için dev bir teklife hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği yazıldı.

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