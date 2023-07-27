GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da pek çok yıldızı takıma kazandırmak istiyor.
Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturan Cimbom, geçtiğimiz günlerde dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Cimbom tecrübeli futbolcuya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeyecek.
Galatasaray'da Wilfried Zaha sonrası gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli forvetin transferi için PSG ile anlaşma sağladı.
Aslan'ın Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı konuşulan Mauro Icardi'nin gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.
Icardi transferini de bitiren Cimbom, yıldız futbolcuya kavuşuyor.
Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.