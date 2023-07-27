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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, her konuda anlaşma sağladığı ancak eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle geliş süreci uzayan Mauro Icardi'ye kavuşuyor. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da pek çok yıldızı takıma kazandırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturan Cimbom, geçtiğimiz günlerde dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Cimbom tecrübeli futbolcuya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Galatasaray'da Wilfried Zaha sonrası gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli forvetin transferi için PSG ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Aslan'ın Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı konuşulan Mauro Icardi'nin gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Icardi transferini de bitiren Cimbom, yıldız futbolcuya kavuşuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

CUMA AKŞAMI GELİYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki santrforun cuma akşamı İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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