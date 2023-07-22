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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cedric Bakambu için KAP açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için futbolcu ve kulübü Al Nassr ile görüşmelere başlandığını duyurdu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 23:00
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cedric Bakambu için KAP açıklaması!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.

Bu gece İstanbul'a gelecek Cedric Bakambu da sosyal medya hesabından "Bu gece görüşürüz" mesajı paylaşmıştı.

Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.

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