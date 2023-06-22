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Aslan'a süper golcü

Sarı-Kırmızılılar, Jhon Cordoba’yı gözüne kestirdi. 37 maçta 21 gol atıp, 10 asist yapan 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 7 milyon euro bonservis teklif edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Aslan'a süper golcü

Icardi, Gomis ve Mohamed'in takımdan ayrılmasının ardından kadrosunda golcüsü kalmayan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İcardi için varını yoğunu ortaya koyan sarı-kırmızılılar'ın dün sürpriz bir isme daha yöneldiği ortaya çıktı. Alman basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray, 2021'de Hertha Berlin'den Rus ekibi Krasnodar'a transfer olan Kolombiyalı golcü Jhon Cordoba için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Sarı-Kırmızılılar'ın 30 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği de vurgulandı.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray'a yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı. Hatta transferde Krasnodar'ın fahri üyesi olan, fanatik Galatasaray'lılığıyla bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek'in de aracı olacağı belirtildi. Piyasa değeri 11 milyon euro olan Cordoba, geçen sezon Krasnodar formasıyla Premier Liga ve Rusya Kupası'nda toplamda 37 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken 10 defa da asist yaptı. Cordoba, kariyerinde Espanyol, Granada, Mainz, Köln ve Herha Berlin gibi takımlarda da oynadı.

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