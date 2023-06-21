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Galatasaray Danielle Cuttino'yu transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ABD'li voleybolcu Danielle Cuttino'yu transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:51
Galatasaray Danielle Cuttino'yu transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu kadrosuna ABD'li pasör çaprazı Danielle Cuttino'yi kattı. Danielle Cuttino'nun transferi ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Amerikalı pasör çaprazı Danielle Cuttino ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1996 doğumlu, 1.94 metre boyundaki tecrübeli pasör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Japonya Ligi'nin en skorer oyuncusu seçilen oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Voleybol Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor. Danielle Cuttino'ya hoş geldin der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir yıl geçirmesini dileriz" denildi.

Voleybol kariyerine Purdue Univ başlayan Cuttino, son olarak Body Queenseis'te forma giymişti.

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