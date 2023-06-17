Dursun Özbek'in büyük hayali

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu ile ilgili bir planını daha hayata sokmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'yi yılın her günü insanların zaman geçirebileceği bir yer haline getirmeyi hedefliyor. Bu plana göre; Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin dışında yer alan boş alanlara yeme-içme mekanları, oyun alanları ve etkinlik alanları yapılacak. Ayrıca büyük bir alan yeşillendirilecek ve insanların şehir hayatı içerisinde nefes alabileceği bir meydan oluşturulacak. Galatasaray, bu projesiyle birçok festivale ve etkinliğe de ev sahipliği yapmayı planlıyor.