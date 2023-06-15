Haberler Galatasaray Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılıları değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi'ye ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 07:18
Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

LEVENT TÜZEMEN - DİPTEN ZİRVEYE

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı. Hayırlı olsun. İnşallah bu şampiyonluk 5'inci yıldızın habercisi olur.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

1985'te İstanbul'a geldim. 1985'ten bu yana Galatasaray'ın 17 şampiyonluğuna tanık oldum. Kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa ile Devler Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan iki çeyrek final maçını statta izledim.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Mesleki kariyerimde bu başarılar önemli bir yer tutuyor. Bu benim için büyük bir şans oldu. 23'üncü şampiyonluk stratejik açıdan çok değerli. Neden mi? Galatasaray, son 3 yılda şampiyon olamadığı gibi son sezonu 13'üncü tamamlamıştı.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Şampiyonluğu yeniden hatırlamak adına 23. şampiyonluk çok kıymetli oldu. Galatasaray, dibe vurduğu sezonlardan sonra doğru adımlar atabilen bir camia olduğunu kanıtladı.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Dursun Özbek Yönetimi ve Erden Timur doğru bir karar vererek yepyeni bir transfer politikası uygulandı ve iş ahlakı güçlü oyuncular alındı.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

4 büyük takımda toplam 10 golcü kulüplerin malıydı. Ligde tek kiralık golcü Icardi'ydi. Arjantinli, 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı. Ben sezon başı Icardi transferine şüpheyle baktım. O Icardi herkesi yanılttı.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Ben de risk olarak görmüştüm, özür diledim. Bir gerçek var ki; Icardi'yi Galatasaray taraftarının desteği büyüttü. Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" şarkısı taraftarların Icardi'ye aşık olmasını sağladı. Icardi coştu, Galatasaray şampiyonluğa koştu.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Icardi'nin patlamasında Okan Buruk'un sevgi içerikli dokunuşları da önemliydi. Ligin ikinci yarısına bir isim verilse "Icardi sezonu" demek doğru olur.

Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Büyük çoğunluk Okan Buruk'a sezon başı karşı çıkıp yan gözle bakarken ve ben başarıyı kucaklayacağını söylemiştim. Mahcup olmadım. Bu önemli şampiyonlukta Başkan Dursun Özbek'in camiada başlattığı "Sevgi iklimi" de çok etkili oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay takas iddiası! Arda Güler ve Icardi...
G.Saray'da Aubameyang tamam!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" 07:18
Fofana da listede Fofana da listede 06:24
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:16
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:13
Efeler bileti kaptı Efeler bileti kaptı 01:02
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de 01:00
Daha Eski
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 23:32
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 23:32