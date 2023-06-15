Levent Tüzemen'den çarpıcı Icardi yorumu! "Herkesi yanılttı"

Mesleki kariyerimde bu başarılar önemli bir yer tutuyor. Bu benim için büyük bir şans oldu. 23'üncü şampiyonluk stratejik açıdan çok değerli. Neden mi? Galatasaray, son 3 yılda şampiyon olamadığı gibi son sezonu 13'üncü tamamlamıştı.