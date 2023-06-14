Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transfer listesinde genç bir oyuncuyu ekledi. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Yunan golcü Tasos Douvikas için harekete geçti. Oyuncunun kulübü Utrecht'e teklif yapan Cimbom, Hollanda ekibinden gelecek cevabı bekliyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yepyeni bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Sarı-kırmızılılar, Utrecht'te forma giyen 23 yaşındaki golcü Tasos Douvikas için resmi girişimde bulundu.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Takvim'in haberine göre; Cimbom, genç yetenek için Hollanda ekibine bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro'yu uzun vadeli taksitlerle Utrecht'e vermeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Transferin gidişatı Hollanda ekibinden gelecek cevaba göre netleşecek.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Douvikas'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Yunan golcünün sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Genç yıldız, Utrecht'e 2 yıl önce Yunan ekibi Volos'tan geldi.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Attığı gollerle kısa süre içinde Hollanda Ligi'nde dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Douvikas, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 kez forma giydi.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Milli formayla 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Kariyerinde 186 maçta görev alan Yunan golcü, 56 gol atarken 14 asiste imza attı.

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