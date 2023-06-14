Galatasaray'dan Yunan golcüye teklif! Bonuslarla birlikte...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yepyeni bir isim gündeme geldi.
Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yepyeni bir isim gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Utrecht'te forma giyen 23 yaşındaki golcü Tasos Douvikas için resmi girişimde bulundu.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, genç yetenek için Hollanda ekibine bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etti.
Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro'yu uzun vadeli taksitlerle Utrecht'e vermeyi planlıyor.
Transferin gidişatı Hollanda ekibinden gelecek cevaba göre netleşecek.
Douvikas'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Yunan golcünün sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Genç yıldız, Utrecht'e 2 yıl önce Yunan ekibi Volos'tan geldi.
Attığı gollerle kısa süre içinde Hollanda Ligi'nde dikkatleri üzerine çekti.
Gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Douvikas, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, 4 de asist yaptı.
Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 kez forma giydi.
Milli formayla 1 kez fileleri havalandırdı.
Kariyerinde 186 maçta görev alan Yunan golcü, 56 gol atarken 14 asiste imza attı.