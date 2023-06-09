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Beşiktaş ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı!

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki polemikler devam ediyor. İki ezeli rakip arasındaki tartışmalar sosyal medyaya taşındı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulunurken, siyah-beyazlılardan yanıt gecikmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:55
Beşiktaş ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8, Beşiktaş'ın 10 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'dan çarpıcı bir mesaj geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden önceki gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

"Tartışmasız şampiyon" notuyla paylaşılan videoda vapur ve Vodafone Park'ın görüntüleri yer aldı. Ayrıca hava durumu bilgisi gösteren bir saatin içinde "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." şeklinde yazması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ YANIT!
Galatasaray'ın bu paylaşımına Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." mesajını paylaştı.

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