Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Juan Mata ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar Fransız 10 numaraya kancayı taktı. İşte detaylar... | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Driens Mertens sezonun son bölümünde düşen performansı yönetimi memnun etmedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Ayrıca Juan Mata ile yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Cimbom, 10 numara transferini gündemine almış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Sarı-kırmızılılar çok sayıda ismi listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Aslan'ın rotayı Fransa'ya kırdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Takvim'in haberine göre yönetimin, Nantes'la harika bir sezon geçiren Ludovic Blas'a kanca attığı belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Yıldız isim 7 gol atıp 5 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Blas, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Blas'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Buna rağmen hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro.

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