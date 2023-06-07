TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Driens Mertens sezonun son bölümünde düşen performansı yönetimi memnun etmedi.
Ayrıca Juan Mata ile yollar ayrılacak.
Cimbom, 10 numara transferini gündemine almış durumda.
Driens Mertens sezonun son bölümünde düşen performansı yönetimi memnun etmedi.
Ayrıca Juan Mata ile yollar ayrılacak.
Cimbom, 10 numara transferini gündemine almış durumda.
Sarı-kırmızılılar çok sayıda ismi listesine aldı.
Aslan'ın rotayı Fransa'ya kırdığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre yönetimin, Nantes'la harika bir sezon geçiren Ludovic Blas'a kanca attığı belirlendi.
Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giydi.
Yıldız isim 7 gol atıp 5 asist yaptı.
Blas, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı.
Blas'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Buna rağmen hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.
Oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro.
25 yaşındaki futbolcu daha önce Guingamp formasını da giymişti.
Ludovic Blas 14 kez Fransa U20 takımında görev yapan
Bu sezon ülkenin en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.