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Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta performansıyla alkış alan Lucas Toreira ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardan Uruguaylı yıldız hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 13:39
Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederek en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark attı.

Sarı kırmızılılarda mücadeleye damga vuran isimlerden birisi ise Lucas Torreira oldu.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından futbolcuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Lucas Torreira, her zerrede!" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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