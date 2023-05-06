İlle de Keita

Galatasaray'da gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor. O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor. Devre arasında da Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı. Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Malili oyuncunun adını verdiği öğrenildi. Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor. G.Saray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.