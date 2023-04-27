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Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray'ın başarısında pay sahibi olan Lucas Torreira, performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Uruguaylı orta saha oyuncusunun olası ayrılığına karşılık harekete geçen yönetim, İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir orta saha oyuncusunu listeye aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:19 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:20
Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Galatasaray taraftarlarının yeni Felipe Melo olarak tanımladığı Lucas Torreira, sergilediği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

MILAN'DAN 10 MİLYON EURO

Uruguaylı futbolcu ile İtalya Ligi ekiplerinden Milan ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

İtalyan basınında yer alan haberlerde Milan'ın Lucas Torreira'yı 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

YÖNETİMİN TORREIRA PLANI

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 27 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması halinde ciddi bir gelir getirmesini bekliyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Yönetim, Lucas Torreira'nın transferinden 15 milyon euro hedefliyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

MALDINI ÇOK İSTİYOR

Milan'ın efsanelerinden biri olan Paolo Maldini, bilindiği üzere Serie A devinde teknik heyet sorumlusu olarak görev yapıyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Ayrıca Maldini, kulübe fayda sağlayabilecek oyuncularla da iletişim kuruyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

TORREIRA İLE TEMAS

Paolo Maldini'nin Galatasaray'da forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Lucas Torreira'nın Milan'a transferini çok istediği ve futbolcu ile temas kurduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

SEZON SONU NETLEŞECEK

Galatasaray'da şu anda mutlu olduğunu ifade eden Torreira, kulüplerin anlaşması halinde daha önce Sampdoria, Pescara gibi takımlarda oynadığı İtalya'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Lucas Torreira'nın transfer görüşmeleri için sezon sonunu beklediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

GALATASARAY B PLANINI YAPTI

Öte yandan Galatasaray, Lucas Torreira'nın ayrılması halinde bu mevkiye transfer edebileceği oyuncular için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Cimbom'un, Torreira'dan doğması muhtemel boşluğu İngiltere'den bir transferle doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

DIALLO GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Aslan'ın, İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen Ibrahima Diallo'yu listesine aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan futbolcu, Southampton'un küme düşmesi halinde takımda kalmak istemiyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

KÜME DÜŞERSE KALMAYACAK

Premier Lig'de oynadığı 32 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 20 yenilgi alan Southampton, topladığı 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Ada'da Southampton'un bir alt lig olan Champhionship'e düşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR

Diallo bu sezon Southampton'da tüm kulvarlarda 26 maça çıktı ve 1328 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunuyor.

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