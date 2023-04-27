Galatasaray'da Torreira giderse alternatifi hazır

Galatasaray taraftarlarının yeni Felipe Melo olarak tanımladığı Lucas Torreira, sergilediği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Galatasaray taraftarlarının yeni Felipe Melo olarak tanımladığı Lucas Torreira, sergilediği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
MILAN'DAN 10 MİLYON EURO
Uruguaylı futbolcu ile İtalya Ligi ekiplerinden Milan ciddi bir şekilde ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Milan'ın Lucas Torreira'yı 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
YÖNETİMİN TORREIRA PLANI
Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 27 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması halinde ciddi bir gelir getirmesini bekliyor.
Yönetim, Lucas Torreira'nın transferinden 15 milyon euro hedefliyor.
MALDINI ÇOK İSTİYOR
Milan'ın efsanelerinden biri olan Paolo Maldini, bilindiği üzere Serie A devinde teknik heyet sorumlusu olarak görev yapıyor.
Ayrıca Maldini, kulübe fayda sağlayabilecek oyuncularla da iletişim kuruyor.
TORREIRA İLE TEMAS
Paolo Maldini'nin Galatasaray'da forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Lucas Torreira'nın Milan'a transferini çok istediği ve futbolcu ile temas kurduğu iddia edildi.
Lucas Torreira'nın transfer görüşmeleri için sezon sonunu beklediği öne sürüldü.
GALATASARAY B PLANINI YAPTI
Öte yandan Galatasaray, Lucas Torreira'nın ayrılması halinde bu mevkiye transfer edebileceği oyuncular için sıkı bir çalışma yürütüyor.
Cimbom'un, Torreira'dan doğması muhtemel boşluğu İngiltere'den bir transferle doldurmayı düşündüğü öğrenildi.
DIALLO GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Aslan'ın, İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen Ibrahima Diallo'yu listesine aldığı ortaya çıktı.
Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan futbolcu, Southampton'un küme düşmesi halinde takımda kalmak istemiyor.
KÜME DÜŞERSE KALMAYACAK
Premier Lig'de oynadığı 32 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 20 yenilgi alan Southampton, topladığı 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Ada'da Southampton'un bir alt lig olan Champhionship'e düşmesi bekleniyor.
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR
Diallo bu sezon Southampton'da tüm kulvarlarda 26 maça çıktı ve 1328 dakika süre aldı.
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunuyor.