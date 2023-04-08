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Hatalarını unutturacak

Oyuncu tercihleriyle tartışılan Okan Buruk, son maçlarda ideal 11’ini sahaya sürmeyi planlıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Hatalarını unutturacak

Aslan'da hakem hatalarının yanı sıra Okan Buruk'un oyuncu tercihleri de tartışılıyordu. Rotasyon sebebiyle eleştirilen tecrübeli hoca, son haftalara ideal kadrosuyla girecek. Özellikle Zaniolo'nun gelmesiyle arayışa giren Buruk, hücumda Kerem-Mertens- Rashica-İcardi dörtlüsüne dönecek. Tecrübeli hoca, oyuncu değişikliklerindeki eleştirilere de kulak asacak. Artık orta alanı boşaltıp ileriyi sayısal olarak artırmayı pek fazla düşünmeyecek. Oyuncu tercihleriyle tartışılan Okan Buruk, son maçlarda ideal 11'ini sahaya sürmeyi planlıyor.


Buruk, hücumda eskiye dönüş yapacak.

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