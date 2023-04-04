Haberler Galatasaray Galatasaray'ın konuğu Başakşehir

Galatasaray'ın konuğu Başakşehir

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:46
Galatasaray'ın konuğu Başakşehir

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde çarşamba günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

DİĞER
Büşra Pekin bambaşka biri oldu! Değişiminin gerçek nedenini anlattı: Yüzümdeki tek ciddi işlem...
Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç atağa geçti! Evliliğindeki sorunları kabul etmişti olay detay: "Boşanmak için fırsat mı kolluyor?"
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti
Dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir maçı 11'i
Barrow'un menajerinden transfer itirafı! "G.Saray..."
Vakıfbank personel alımı sınav sonuç ekranı 2023
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu?
Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın konuğu Başakşehir G.Saray'ın konuğu Başakşehir 10:46
Fenerbahçe Yüksel Günay'ı unutmadı Fenerbahçe Yüksel Günay'ı unutmadı 10:42
Derbi sonrası flaş tartışma! Jesus'tan cevap Derbi sonrası flaş tartışma! Jesus'tan cevap 10:39
Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor! 10:35
Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? 10:11
G.Saray'dan transfer operasyonu! 2 imza birden G.Saray'dan transfer operasyonu! 2 imza birden 10:09
Daha Eski
Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:05
Leeds United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Leeds United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 10:01
Bournemouth - Brighton maçı saat kaçta? Bournemouth - Brighton maçı saat kaçta? 09:57
Çok konuşulacak sözler! "Jesus'un F.Bahçe'ye gitme sebebi..." Çok konuşulacak sözler! "Jesus'un F.Bahçe'ye gitme sebebi..." 09:55
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:28
Barrow'un menajerinden transfer itirafı! "G.Saray..." Barrow'un menajerinden transfer itirafı! "G.Saray..." 09:14