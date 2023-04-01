Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI 📺 | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Kevin Rodrigues, Semih, Morel, Svensson, Badou Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.