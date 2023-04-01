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Arabistan’da Torrent sürprizi

Kısa bir dönem G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. As'ta yer alan habere göre, 60 yaşındaki teknik direktör teklifi kabul etti. Herve Renard'dan boşalan koltuğa getirilmesi planlanan Domenec Torrent'le uzun süreli kontrat yapılacağı vurgulandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Arabistan’da Torrent sürprizi
Kısa bir dönem G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. As'ta yer alan habere göre, 60 yaşındaki teknik direktör teklifi kabul etti. Herve Renard'dan boşalan koltuğa getirilmesi planlanan Domenec Torrent'le uzun süreli kontrat yapılacağı vurgulandı
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