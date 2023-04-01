Arabistan’da Torrent sürprizi

Kısa bir dönem G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. As'ta yer alan habere göre, 60 yaşındaki teknik direktör teklifi kabul etti. Herve Renard'dan boşalan koltuğa getirilmesi planlanan Domenec Torrent'le uzun süreli kontrat yapılacağı vurgulandı
Kısabir dönem G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. As'ta yer alan habere göre, 60 yaşındaki teknik direktör teklifi kabul etti. Herve Renard'dan boşalan koltuğa getirilmesi planlanan Domenec Torrent'le uzun süreli kontrat yapılacağı vurgulandı