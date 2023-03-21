Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir videolu cevap geldi.

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DURSUN ÖZBEK YANIT VERDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun, Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya cevap verdi. Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.