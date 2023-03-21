Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir videolu cevap geldi.
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BİZ BURADAN DEVAM EDİYORUZ! 😉@Fenerbahce#ŞampiyonCimbomYazdıracağız pic.twitter.com/VKjtK13fzb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023
DURSUN ÖZBEK YANIT VERDİ!
Galatasaray Başkanı Dursun, Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya cevap verdi. Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.
Başkan Dursun Aydın Özbek'in, Sayın Ali Koç'a cevabı pic.twitter.com/UBY5phmsxg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023