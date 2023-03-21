Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden videolu yanıt geldi. Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de Fenerbahçe'ye cevap geldi. İşte yaşanan gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 19:22 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 19:42
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir videolu cevap geldi.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM

DURSUN ÖZBEK YANIT VERDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun, Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya cevap verdi. Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa'yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş'a geliyor...
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'a 13 yıla kadar hapis cezası: "Dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum"
Arda Güler'e 4 talip birden!
F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz"
Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
İslamiyet'te edep neden önemlidir? | Edepli olmak ne demektir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! 19:44
Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı! Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı! 19:43
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 19:22
Orkun Kökçü: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz! Orkun Kökçü: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz! 18:54
A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! 18:25
İbrahimovic'ten Katar'daki Dünya Kupası'na övgüler! İbrahimovic'ten Katar'daki Dünya Kupası'na övgüler! 17:23
Daha Eski
Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 16:04
F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." 15:49
F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu 15:38
Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" 15:01
Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli 14:28
Norveç'te Haaland şoku! Norveç'te Haaland şoku! 13:51