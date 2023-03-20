Galatasaray'dan Moise Kean bombası! Zaniolo transferde etkin rol oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için mücadele veriyor. Icardi'nin alternatifini aramaya başlayan Sarı kırmızılı yönetim, Juventus forması giyen Moise Kean'i gündemine aldı. Cimbom golcü oyuncunun transferinde İtalya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo ile olan arasındaki yakın arkadaşlıktan yararlanacak.

Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşen Juventus, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katması dahilinde Moise Kean'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya Juventus'tan aldığı maaşa yakın bir ücret ve Avrupa kupalarında oynama sözü verecek.



2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvet bu sezon Juventus formasıyla 34 maçta 6 gol kaydetti.

Zaniolo, Kean yakın arkadaşlığı;