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Galatasaray'dan Moise Kean bombası! Zaniolo transferde etkin rol oynayacak

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim Juventus'un golcüsü Moise Kean'in transferi için yakın arkadaşı Zaniolo'yu devreye soktu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:26
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'dan Moise Kean bombası! Zaniolo transferde etkin rol oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için mücadele veriyor. Icardi'nin alternatifini aramaya başlayan Sarı kırmızılı yönetim, Juventus forması giyen Moise Kean'i gündemine aldı. Cimbom golcü oyuncunun transferinde İtalya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo ile olan arasındaki yakın arkadaşlıktan yararlanacak.

Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşen Juventus, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katması dahilinde Moise Kean'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya Juventus'tan aldığı maaşa yakın bir ücret ve Avrupa kupalarında oynama sözü verecek.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvet bu sezon Juventus formasıyla 34 maçta 6 gol kaydetti.

Zaniolo, Kean yakın arkadaşlığı;

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