Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Ev sahibi takımın ikinci golünden sonra Mauro Icardi'nin gol sevincini taklit eden Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic'i iten Uruguaylı file bekçisinin bu hareketinden dolayı ceza alabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:49
Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Sarı-kırmızılıların tek golüyse 31. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini elde eden Cimbom'un bu serisi sona erdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Galatasaray'ın ayrıca resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi ve 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Galatasaray, Konya deplasmanında kaybederek taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

90+2. dakikada gelen gol sonrası sahada gergin anlar yaşandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

MUSLERA İLE SEHIC ARASINDA GERGİNLİK

Golden sonra Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Dengesini kaybeden Sehic daha sonra ayağa kalkarak Muslera'ya karşılık verdi. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

CEZA ALABİLİR

Takvim'in haberine göre; Muslera'nın Sehic ile yaşadığı olay sonrası ceza alabileceği gündeme geldi.

Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Tecrübeli eldiven kalesinde 18 gol görürken, 11 kez kalesini gole kapattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü
G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay
Başkan Erdoğan'dan müjde! 45 bin öğretmen ataması yapılacak!
Ramazanın ilk günü iftar menüsü 2023
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Muslera korkusu! G.Saray'da Muslera korkusu! 16:49
Kayserispor Fırtına'ya hazırlanıyor! Kayserispor Fırtına'ya hazırlanıyor! 16:40
Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü 16:22
Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... 16:11
Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 15:44
G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay 14:13
Daha Eski
Kuntz'dan flaş açıklama! "Benden özür diledi" Kuntz'dan flaş açıklama! "Benden özür diledi" 13:44
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 13:34
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:22
Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Türkiye'nin en iyisi" Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Türkiye'nin en iyisi" 13:16
Fernando Alonso üçüncü ilan edildi! Fernando Alonso üçüncü ilan edildi! 13:11
Okan Buruk'a onay verdi! Süper Lig'den sürpriz takviye Okan Buruk'a onay verdi! Süper Lig'den sürpriz takviye 13:02