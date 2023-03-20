Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.
Sarı-kırmızılıların tek golüyse 31. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini elde eden Cimbom'un bu serisi sona erdi.
Galatasaray'ın ayrıca resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi ve 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Galatasaray, Konya deplasmanında kaybederek taraftarlarını üzdü.
Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi.
90+2. dakikada gelen gol sonrası sahada gergin anlar yaşandı.
MUSLERA İLE SEHIC ARASINDA GERGİNLİK
Golden sonra Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti.
Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi.
Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti.
Dengesini kaybeden Sehic daha sonra ayağa kalkarak Muslera'ya karşılık verdi. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı.
CEZA ALABİLİR
Takvim'in haberine göre; Muslera'nın Sehic ile yaşadığı olay sonrası ceza alabileceği gündeme geldi.
Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Tecrübeli eldiven kalesinde 18 gol görürken, 11 kez kalesini gole kapattı.
Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 36 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.