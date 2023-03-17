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Galatasaray'da Milot Rashica Konyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda maçın golünü atan Milot Rashica karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:22
Galatasaray'da Milot Rashica Konyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray galibiyet serisini Konya'da bitirdi. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Milot Rashica karşılaşma sonrası konuştu.

Milot Rashica: "İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız. Mertens, çok önemli bir oyuncu. Hocamın ve takımın ihtiyacına göre her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi." ifadelerini kullandı.

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