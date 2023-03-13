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Galatasaray'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'un sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:09
Galatasaray'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan basketbolcu ile karşılıklı anlaşarak veda edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;
Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz.

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