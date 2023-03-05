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Bakan Kasapoğlu'dan Messi'li destek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Messi’nin hediye ettiği imzalı formayı, depremzedeler için Galatasaray’a bağışladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Bakan Kasapoğlu'dan Messi'li destek

Galatasaray'ın depremzedeler için düzenleyeceği müzayedeye bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, Lionel Messi'nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe bağışladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum" ifadelerini kullandı.

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