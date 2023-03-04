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Galatasaray HDI Sigorta İlbank: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı konuk etti. Mücadeleden sarı kırmızılılar 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:29 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:29
Galatasaray HDI Sigorta İlbank: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 yendi.

MÜCADELEDEN AYRINTILAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, İremnur Özsoy, Beren Yeşilırmak, Gamze Kılıç, Popovic, Eggleston)

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Sinem Bayazıt, Deniz Selen Yazar, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-17, 22-25, 25-17, 25-14

Süre: 92 dakika (23, 29, 20, 20)

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