Galatasaray HDI Sigorta İlbank: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 yendi.
MÜCADELEDEN AYRINTILAR
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, İremnur Özsoy, Beren Yeşilırmak, Gamze Kılıç, Popovic, Eggleston)
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Selen Ursavaş, Fatma Nur Erdoğan, Sinem Bayazıt, Deniz Selen Yazar, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-17, 22-25, 25-17, 25-14
Süre: 92 dakika (23, 29, 20, 20)