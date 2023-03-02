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GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Son dakika spor haberi: Transferlerine hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın yeni hedefindeki oyuncu Anderson Talisca'ydı. Brezilyalı 10 numara için harekete geçen sarı-kırmızılılara oyuncu için şok bir haber geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 09:49 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 09:58
GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Cimbom devre arası transfer döneminde hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Yaptığı transferlerle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılılar durmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Devre arasına lider giren Galatasaray, lideriği de şampiyonluğu da kaptırmak istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Şampiyonlar Ligi için oyuncular arıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Sezon başında ve devre arasında büyük transferler yapan Aslan'ın yeni hedefi Anderson Talisca'ydı.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Süper Lig'te Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu, performansı ile tüm taraftarlar tarafından sevilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılı ekiple anlaşıldığı yönünde haberler taraftarlı sevindirsede Suudi basınından kötü haberler geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Arabistan basını tecrübeli 10 numaranın sakatlığı sonrası tedavi edilince Al-Nassr'la sözleşme yenileceği yönünde haberler paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Talisca için flaş gelişme!

Detaylara göre sözleşme uzatılacak ve Talisca'nın maaşına zam yapılacak.

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