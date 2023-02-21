Tarihe geçti

Galatasaray, sürpriz bir şekilde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarken yıldız oyuncu Türkiye'nin en pahalı transferleri arasındaki yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 20'si de İtalyan ekibine verilecek. İtalyan yıldız bu maliyetiyle 17 milyon euro'ya gelen Mario Jardel'in ardından Türkiye'nin ikinci en çok bonservis bedeli ödenen ismi oldu. Zaniolo bununla birlikte Morgan de Sanctis'in ardından Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu...