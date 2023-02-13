Galatasaray Kulübü, depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" diye soruldu. Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.
GalatasarayKulübü, depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" diye soruldu. Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.