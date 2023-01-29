Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Galatasaray, kadrodaki yetenekli futbolcu sözleşme yenilemeye devam ediyor.
Galatasaray, kadrodaki yetenekli futbolcu sözleşme yenilemeye devam ediyor.
Sezona tutuk başlayan ancak son haftalarda performansını yukarıya çeken Kerem Aktürkoğlu ile Sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardı.
Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Cimbom kadrosunu korumak istiyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU TAMAM
Hem performansıyla hem de sahadaki karakteriyle büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu mukavelesinde yenilemeye gitti.
2021 yılının Aralık ayında zamlı sözleşmeye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu.
Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen milli oyuncu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti.
Sarı kırmızılı ekip önceki gün Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturup yeni maaşı hakkında mutabık kaldı.
Akşam'ın haberine göre, başarılı oyuncunun yeni maaşının 20 milyon liraya çıkartılmasına karar verildi.
Öte yandan oyuncunun kontratına da 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin konulduğu kaydedildi.
ASLAN, KADROSUNU KORUMAK İSTİYOR
Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Sarı-kırmızılı ekip elindeki kadroyu koruyup sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİK
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı.
Milli yıldız, toplam 1398 dakika sahada kaldı.
8 gol ve 3 asistle skora etki etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.
Futbola Gölcükspor altyapısında başladı.
Genç futbolcu, Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giydi.
BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.
24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti.
Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükseldi.
Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.