Haberler Galatasaray Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kerem'in yükselen performansının, Galatasaray yönetimini ikna ettiği ifade edilirken, Kerem'in alacağı maaş ve satın alma opsiyonu da belli oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan Kerem Aktürkoğlu gelişmesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:36
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Galatasaray, kadrodaki yetenekli futbolcu sözleşme yenilemeye devam ediyor.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Sezona tutuk başlayan ancak son haftalarda performansını yukarıya çeken Kerem Aktürkoğlu ile Sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Cimbom kadrosunu korumak istiyor.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

KEREM AKTÜRKOĞLU TAMAM
Hem performansıyla hem de sahadaki karakteriyle büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu mukavelesinde yenilemeye gitti.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

2021 yılının Aralık ayında zamlı sözleşmeye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen milli oyuncu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Sarı kırmızılı ekip önceki gün Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturup yeni maaşı hakkında mutabık kaldı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Akşam'ın haberine göre, başarılı oyuncunun yeni maaşının 20 milyon liraya çıkartılmasına karar verildi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Öte yandan oyuncunun kontratına da 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin konulduğu kaydedildi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

ASLAN, KADROSUNU KORUMAK İSTİYOR
Zirve yarışında kendinden emin bir şekilde ilerleyen Sarı-kırmızılı ekip elindeki kadroyu koruyup sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİK
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Milli yıldız, toplam 1398 dakika sahada kaldı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

8 gol ve 3 asistle skora etki etti.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

Genç futbolcu, Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giydi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı! İşte yeni maaşı

24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..."
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor"
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir TOKİ sonuç - Balıkesir Altıeylül kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti 10:43
Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:37
Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi 10:36
Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:31
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:27
Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." 10:22
Daha Eski
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:21
G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı 10:15
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" 10:08
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:06
Napoli - Roma maçı hangi kanalda? Napoli - Roma maçı hangi kanalda? 09:45
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... 09:41