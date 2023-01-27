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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosuna önemli bir golcü hamlesi yapmaya yakın. Bu anlamda Galatasaray, gol yollarında İranlı o yıldızı yakın takibe aldı. Transferde son sözün ise Okan Buruk'a bırakıldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Sarı kırmızılı ekip takıma önemli bir takviye yapmanın peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Aslan gündeminde birçok futbolcuyu bulunduruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Menajerler de Cimbom'un kapısını aşındırmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Galatasaray'a birçok oyuncu önerisi geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Takvim'in haberine göre; son önerilen ismin ise 'İranlı Messi' lakaplı Bayer Leverkusen'in golcüsü Serdar Azmoun olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

KARAR OKAN BURUK'UN

Buruk yaşanabilecek olası ayrılıklar sebebiyle hücum hattına takviye istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Teknik direktör Okan Buruk'un 28 yaşındaki yıldız için vereceği karar belirleyici olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Alman ekibi Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcunun kiralanması söz konusu olabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Yönetim, Okan Buruk'un onay vermesi halinde transfer için düğmeye basacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

FENERBAHÇE İLE DE ANILDI

Geçen sezon 32 maçta 11 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Bu sezon ise 11 maçta 2 asist üretebildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Yıldız futbolcu daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Futbolcu, 2022 yılı içinde İran Milli Takımı ile oynadığı 20 maçta 11 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

3 de asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Türkmen asıllı futbolcu daha önce Rusya Ligi'nde Zenit Saint Petersburg, Rubin Kazan ve Rostov'da oynamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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