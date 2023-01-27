GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip takıma önemli bir takviye yapmanın peşinde.
Aslan gündeminde birçok futbolcuyu bulunduruyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip takıma önemli bir takviye yapmanın peşinde.
Aslan gündeminde birçok futbolcuyu bulunduruyor.
Menajerler de Cimbom'un kapısını aşındırmaya devam ediyor.
Galatasaray'a birçok oyuncu önerisi geldi.
Takvim'in haberine göre; son önerilen ismin ise 'İranlı Messi' lakaplı Bayer Leverkusen'in golcüsü Serdar Azmoun olduğu ortaya çıktı.
KARAR OKAN BURUK'UN
Buruk yaşanabilecek olası ayrılıklar sebebiyle hücum hattına takviye istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un 28 yaşındaki yıldız için vereceği karar belirleyici olacak.
Alman ekibi Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcunun kiralanması söz konusu olabilir.
Yönetim, Okan Buruk'un onay vermesi halinde transfer için düğmeye basacak.
FENERBAHÇE İLE DE ANILDI
Geçen sezon 32 maçta 11 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
Bu sezon ise 11 maçta 2 asist üretebildi.
Yıldız futbolcu daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi.
Futbolcu, 2022 yılı içinde İran Milli Takımı ile oynadığı 20 maçta 11 gol attı.
3 de asist kaydetti.
Türkmen asıllı futbolcu daha önce Rusya Ligi'nde Zenit Saint Petersburg, Rubin Kazan ve Rostov'da oynamıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Bu rakam 2021 yılında 25 milyon Euro'ydu.
Yakın zamanda bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.