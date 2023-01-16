Uğur Çiftçi geldi

Aslan'ın Sivas'tan renklerine bağladığı Uğur Çiftçi dün gece İstanbul'a ulaştı. Tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisi için hazırlanan antrenman programı dahilinde çalışmalarına başlayacak. Okan Buruk hazır geldiği için onu kısa süre içinde takıma monte etmeyi planlıyor. Uğur da heyecanlı.
Aslan'ınSivas'tan renklerine bağladığı Uğur Çiftçi dün gece İstanbul'a ulaştı. Tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisi için hazırlanan antrenman programı dahilinde çalışmalarına başlayacak. Okan Buruk hazır geldiği için onu kısa süre içinde takıma monte etmeyi planlıyor. Uğur da heyecanlı.