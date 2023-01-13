Haberler Galatasaray Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Fenerbahçe deplasmanındaki aldığı dev galibiyeti konuşulmaya devam edilirken, genç teknik adama dair önemli detaylar ortaya çıktı. Okan Buruk'un, 4 farklı planla sahada olduğu görüldü. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:29
Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde yoluna doludizgin devam ediyor. 39 puanla zirvede olan Sarı-Kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı ve aynı zamanda en çok skor üreten 3 takımından biri...

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Her geçen gün ilerleme kaydeden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un stratejisiyle de taktiksel anlamda çeşitlilik kazanmış durumda...

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Bu durum da Sarı-Kırmızılılar'ın saha içinde farklı formasyonlarla oynamasını sağlıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Rakibin oyun planına göre saha içinde farklı dizilimlere yönelen G.Saray, 4-2-3-1'le maçlara başlıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

OKAN BURUK'TAN 4 FARKLI TAKTİK
Ancak zaman içinde takım, 4-4-2, 4-1-3-2 ve 2-3-5'e dönebiliyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Bu şekilde taktiksel anlamda esneklik yakalayan Galatasaray, rakiplerini de şaşırtabiliyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Beklerini ileri çıkararak, üçüncü bölgede 5 hücum oyuncusuyla rakibe pres yapan Sarı-Kırmızılılar'da Lucas Torreira ile Sergio Oliveira da oyuna derinlik ve genişlik kazandırıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Bu da Galatasaray'ın az sayıda oyuncuyla oyun kurmasını sağlıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Genel olarak rakibin arka hattının arkasındaki boşluğu kullanan Galatasaray'ın bu sezonki ana taktiklerinden biri bu.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Akşam'ın derlediği habere göre bunu zaman zaman Muslera, zaman zaman Abdülkerim, zaman zaman da Torreira ile Oliveira yapıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

ANA ETKEN ICARDI VE GOMIS
Az pasla sonuca ulaşmak isteyen Galatasaray'da bu sistemin ana etkenleri Gomis ile Icardi...

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

İki oyuncunun indirdiği topları orta saha oyuncuları alıp kanatları savunma arkasına kaçırıyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Sarı-Kırmızılı oyuncular tüm bunları yaparken saha içinde de 4 farklı dizilime geçebiliyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Bu oyunla Galatasaray şu ana kadar maç başına 2.13 xG'den 1.81'lik gol ortalaması yakaladı.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Buruk'un bu stratejileriyle maç başına 460.09 pas ortalaması yakalayan Sarı-Kırmızılılar, 153.44'te dikine pas yaptı.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Kademeli geçişte de %76.9'luk oran tutturan G.Saray'da savunma anlamında bazı sıkıntılar oluşuyor ama hücum anlamında planlar tıkır tıkır işliyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

F.BAHÇE MAÇI SONRASI AÇIKLADI
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası şu sözleri kullanmıştı:

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

"Biz teknik direktör olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik. Hem topu tutan hem de defansın arkasına koşular yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Bazen bu kararlar tutmuyor olabiliyor.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Bugün genel olarak baktığınızda bütün oyun planı tuttu. Yaptığınız değişikliklerin hepsi bugün bizim için olumluydu. O açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi.

Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

Barış'ı bundan sonra hem kenarda hem de ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyorum"

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