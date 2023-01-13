Taktik dehası Okan Buruk! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası...

"Biz teknik direktör olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik. Hem topu tutan hem de defansın arkasına koşular yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Bazen bu kararlar tutmuyor olabiliyor.